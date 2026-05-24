新しく家族になった赤ちゃんに洗礼をするわんちゃんの光景が再生回数52万回を超えてたくさんの人に癒やしを届けています。その可愛らしい洗礼の光景は投稿を見た人に笑顔を届け、1万いいねを超える反響が寄せられることに。先輩わんちゃんからの温かい洗礼が素敵だと話題になっています。 【動画：赤ちゃんが、生まれてからずっと『犬のしっぽを顔に当てられ続けた』結果→半年後…洗礼を受け入れた光景】 新しい家族を見たわ