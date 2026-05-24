マンチェスター・シティを率いたペップ・グアルディオラ監督は、今季をもってシティの指揮官を退任することを発表。住んでいたマンチェスターのレジデンスからは家具などが運び出されていることが目撃されており、すでにバルセロナへ帰る準備を整えていたようだ。ペップは、クラブにかけられた財務問題に関する115件の嫌疑についても発言している。「解決策は見つかるだろう」と、取締役会に対する信頼を改めて強調した。『Daily M