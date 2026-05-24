164cmと小柄ながら、スパルタ・ロッテルダムの三戸舜介はオランダで抜群の存在感を放っている。三戸は今シーズン序盤こそ膝の怪我で離脱を余儀なくされたが、11月に復帰してからは切れ味鋭いドリブル突破を武器に攻撃の牽引役として活躍。エールディヴィジ全34試合中25試合に出場して7ゴール5アシストを記録した。今季の活躍によって三戸の去就に注目が集まりつつある。スパルタとの契約は2028年6月末まで残っているものの、同クラ