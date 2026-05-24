渡辺啓が、日清食品『チキンラーメン』の最新コラボCMに声優として出演していることが発表となった。 （関連：【映像あり】渡辺啓が声優として出演、『チキンラーメン』最新コラボCM） 今回のCMは、アニメ『人造昆虫カブトボーグ V×V』と『チキンラーメン』による特別タイアップ企画。渡辺はアニメ本編と同様にメインキャラクターのケンを演じ、今回のためにセリフも完全新録した。 現在