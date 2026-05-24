かつてパリ・サンジェルマンでプレイしたカタールSC所属のDFプレスネル・キンペンベが、元同僚である現レアル・マドリード所属のFWキリアン・ムバッペについて興味深いエピソードを明かした。『RMC Sport』で語っている。ムバッペは、今季41ゴールを記録しながらも、その守備意識やプレイスタイルを巡って批判を受ける場面が少なくない。しかしキンペンベは、「ムバッペは昔から批判と共に生きてきた」と語り、そのメンタル面の強