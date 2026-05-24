長崎市の長崎港ターミナルビルで乗客が乗り降りするボーディングブリッジが故障し、フェリーの乗客が利用できなくなっています。 故障したのは、長崎と五島を結ぶフェリーの乗客が利用するボーディングブリッジです。 県によりますと、22日夜、最終便の乗客を降ろした後に収納作業を行っていたところ、電源が落ちて作動しなくなったということです。 23日に緊急調査を行いましたが、復旧のめ