任期満了に伴い現職と新人の2人が立候補した石川県の珠洲市長選挙は24日、投票が行われています。珠洲市長選挙に立候補したのは、届け出順にいずれも無所属で、▼現職の泉谷満寿裕さん（62）と、新人で元市議の浦秀一さん（63）の2人です。投票は市内10か所で午前7時から始まり、このうち、三崎町の公民館に設けられた投票所では、朝早くから住民が訪れ一票を投じていました。23日までに、市役所の期日前投票所や、市内の仮設住宅