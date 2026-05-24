◆女子プロゴルフツアーブリヂストンレディス最終日（２４日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）最終ラウンドが行われ、最終組が前半９ホールのプレーを終えた。ツアー２勝目を狙う入谷響（加賀電子）が前半で２つ伸ばし、通算１０アンダーで単独トップをキープ。初優勝を目指す吉田鈴（大東建託）、２番でアルバトロスを達成した桑木志帆（大和ハウス工業）が７アンダーで首位と３打差２位で追走して