◆米男子ゴルフツアーＣＪカップ・バイロン・ネルソン第３日（２３日、テキサス州ＴＰＣクレイグランチ＝７３８５ヤード、パー７１）第３ラウンドが行われ、米ツアー初優勝を狙う平田憲聖（エレコム）は２位で出て１イーグル、２バーディー、３ボギーの７０で回り、通算１４アンダーでトップと７打差の１２位に後退した。５１位で出た久常涼（ＳＢＳホールディングス）は１イーグル、４バーディー、ボギーなしの６５と伸