◆米大リーグエンゼルス―レンジャーズ（２３日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）エンゼルスのＭ・トラウト外野手が本拠レンジャーズ戦に「２番・中堅」でスタメン出場し、初回第１打席で１３号先制２ランを放った。１番ネトが四球で出塁。レンジャーズ先発右腕イオバルディに対し、初球カットボールを豪快に中越えに運んだ。先月中旬の敵地ヤンキース４連戦では、ビジター選手史上初のヤンキースタジ