熊本県多良木町の のどかな田園地帯に世界のアパレルブランドから"ロゴ印刷"を頼まれる工場があります。印刷に特化した工場、「ナビック」です。 【写真を見る】世界のアパレルブランドが信頼を寄せる熊本・多良木町の印刷工場デジタルに勝る職人の"色出し"技術と日本クオリティの神髄 ナビック 那須直人 社長「スポーツメーカーさんの商品を中心に、ワールドブランドをいくつか扱わせてもらっていま