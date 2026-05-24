警察車両の赤色灯23日午後1時40分ごろ、大阪府東大阪市花園東町2丁目の住宅で、電気コードが絡まった男性の遺体が見つかった。服は着ており、目立った外傷はないという。室内を荒らされた様子はないが、二つある金庫は中身がなかった。府警河内署は事件の可能性もあるとみて調べている。住宅には高齢の男性が住んでおり、同日午後1時15分ごろ、親族から署に「しばらく連絡がとれない」と電話があった。安否確認のため駆けつけ