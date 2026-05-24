【ワシントン＝中根圭一】米国の首都ワシントンのホワイトハウス付近で起きた発砲事件で、複数の米メディアは２３日、容疑者はメリーランド州に住む２１歳の男で、米大統領警護隊（シークレットサービス）に撃たれて死亡したと報じた。報道によると、容疑者は２３日午後６時頃、ホワイトハウス周辺の警備の検問所に近づき、バッグから拳銃を取り出して発砲した。これにシークレットサービスらが反撃し、容疑者に弾が命中。容疑