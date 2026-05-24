住宅ローンを変動金利で借りていると、金利上昇のニュースを見たときに「わが家の返済はいつ変わるのだろう」と不安になることがあります。 毎月の返済額がすぐ増えるとはかぎらないため、家計への影響が見えにくい点も悩ましいところです。 では、変動金利が上がった場合、実際にはどのタイミングで家計に影響が出るのでしょうか。本記事では、変動金利が上がった場合に家計へ影響が出るタイミングや、