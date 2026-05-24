60歳以降に定年などにより一度退職して再雇用された労働者に対する雇用保険の給付には、収入減少を補う高年齢雇用継続給付と、高齢の求職者に対する高年齢求職者給付があります。 今回は、高年齢雇用継続給付と高年齢求職者給付について詳しく解説します。 高年齢雇用継続給付とは 1.制度の概要と給付条件 高年齢雇用継続給付は、60歳到達時の時点に比べて賃金が低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の労