元読売ジャイアンツの投手、チョ・ソンミンさんと女優チェ・ジンシルさんの娘、チェ・ジュンヒが結婚式の感動的な瞬間を公開し、余韻を残した。去る5月23日、チェ・ジュンヒは自身のSNSに「本当に背の高い年取った独身男性の話。結婚式のスナップ、よく撮れているでしょう？ まだ公開する写真がものすごくたくさん残っている」という文章とともに、複数枚の結婚式の写真を投稿した。【写真】チェ・ジュンヒ、祖母と仲睦まじくこれ