中道改革連合の小川淳也代表が2026年5月22日の定例記者会見で、3月16日に起きた沖縄県・辺野古沖の転覆事故で同志社国際高校（京都府）2年の武石知華さん（17）が亡くなった事故をめぐる文科省の見解を批判した。「政治的活動を禁じる教育基本法第14条第2項に反するもの」この事故では、同志社国際高校の生徒18人と乗組員を乗せた船2隻が転覆し、武石さんと船長の男性が死亡した。松本洋平文部科学相は22日の記者会見で、「同志社