大ヒットアニメ『超かぐや姫！』を手掛けたスタッフにインタビュー！ 脚本を担当した夏生さえりさん、楽曲提供を行ったryo（supercell）さんにお話を伺いました。脚本・夏生さえり共同脚本にしてチームで作業と情熱を共有声をかけていただいたきっかけは、私が脚本を担当した映画『MONDAYS／このタイムループ、上司に気づかせないと終わらない』を山下監督が観てくださったことです。私はアニメにもVTuberやボカロ的な文脈にも疎い