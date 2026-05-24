メルセデス・ベンツSL R1071971年から1989年の間に、メルセデス・ベンツのR107（ロードスター）とC107（クーペ）のSLは計30万175台が生産された。そのうち3分の2以上が米国へ輸出されている。人気ゆえに現存率は高く、ジャンクヤードで見つけることは稀だ。オール・アメリカン・クラシックス（ワシントン州バンクーバー）というジャンクヤードにあるとなれば、なおさら珍しいと言える。【画像】フォルクスワーゲンと共同開発したエ