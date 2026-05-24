23日、静岡県内各地で警察官や金融機関などをかたった詐欺電話が16件確認されたことから、警察が注意を呼び掛けています。静岡県警によりますと、23日午前8時半ごろから午後5時ごろまでの間に、静岡県内で16件の詐欺電話が確認されたということです。詐欺電話は、警察官をかたり「あなたの口座や携帯が犯罪に使われている」というものや、金融機関をかたり「あなた宛ての荷物にキャッシュカードや現金が入っていた」という内