ジャガーXJ6（1971年）フロントガラスに書かれたメモによると、この1971年式ジャガーXJ6の4.2L（258立方インチ）直列6気筒エンジンは、シボレーのスモールブロックエンジンに交換されているようだ。こちらはシリーズ1の車両であり、1968年から1973年にかけて英国で生産された9万8227台のうちの1台で、同ジャンクヤードではレストア用のプロジェクトカーとして販売されていた。このヤードで見かけた7台のジャガーのうちの1台である