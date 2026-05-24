フィアット6001958年、フィアットはリアエンジン搭載の600を米国へ輸出し始めた。1年前に米国市場に導入した500よりわずかに大きく、633ccの水冷エンジンを搭載し、最高速度は100km/hに達した。その優れた燃費性能が評価され、予想外に好調な売れ行きを見せた。【画像】時代のシンボル？ ウェッジシェイプが特徴的な小型スポーツカー【トライアンフTR7とフィアットX1/9を詳しく見る】全37枚しかし、他の地域ではさらによく売れた