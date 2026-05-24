NPB(日本野球機構)は24日の公示を発表。オリックスは山岡泰輔投手を1軍登録し、川瀬堅斗投手を登録抹消しました。山岡投手は今季初の1軍登録。昨季はリリーフで自己最多の41試合に登板し、13ホールドを記録しました。今季はここまでファームで8試合に先発登板し、1勝5敗、防御率4.61の成績。この日の西武戦で2023年以来3年ぶりの1軍先発登板となります。抹消となった川瀬投手は今季5試合で防御率3.38。前日23日の西武戦では1点ビハ