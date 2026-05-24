俳優鈴木秀脩（22）が24日、都内で行われた1st写真集「旅」（ワニブックス）発売記念イベントに出席した。2月に放送を終えた、テレビ朝日系スーパー戦隊シリーズ50周年作品「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」に百夜陸王／ゴジュウレオン役で出演していた。「テーマも、衣装も、ロケ地も、レイアウトも、長い時間をかけて話し合いながら決めてきたので、ついに完成したかという思い」と素直に喜びを示した。タイトルの「旅」は自ら