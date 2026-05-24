フランス発の人気犯罪ミステリー『アストリッドとラファエル 文書係の事件録』シーズン6の最終回（第8回）「億万長者の遺言」がNHK総合で24日に放送される。【写真】新シーズンの場面カットを一挙公開！自閉スペクトラム症の特性を持つ天才的な記憶力の持ち主・アストリッドと、直感型で情に厚い警視ラファエルの女性コンビが、難事件を解決していく犯罪ミステリー。シーズン6では、アストリッドとテツオの結婚式で、指輪に