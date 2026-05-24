触るとかぶれ、レタスの生育にも害春にオレンジ色の花を咲かせる外来種「ナガミヒナゲシ」が、茨城県内で分布を広げている。繁殖力が強く、茎や葉に毒があり、人体にも有害な影響を与える可能性もある植物だ。花が落ちた６月頃に大量の種子をまきちらすことから、各自治体が注意や駆除を呼びかけている。（吉村悠）国立環境研究所などによると、地中海沿岸原産の一年草。高さ２０〜６０センチほどに成長して、４〜６月にポピー