サッカー女子元なでしこジャパンで、現在はＷＥリーグ・アルビレックス新潟に所属する川澄奈穂美（４０）がモデル姿を公開し、反響を呼んだ。「ＰＩＫＯＫＡＩＬＡさんとコラボ〜♥」と綴り、様々なウエアを着たショットを公開。１１年Ｗ杯優勝メンバーで、なでしこの“おしゃれ番長”と呼ばれた川澄の姿に、コメント欄などでは「良いじゃん良いじゃん１０年後引退したらモデルの仕事で」、「美しい」、「モデルさん