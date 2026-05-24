WATWING福澤希空（22）が24日、都内で「福澤希空ファースト写真集希空ノゾミゾラ」（主婦と生活社）の発売記念イベント取材に臨んだ。沖縄で撮り下ろしたカットをメインに、ロングインタビューやグループ6人での対談も収録された。WATWINGは大手芸能事務所初の男性ダンス＆ボーカルグループ。今後の目標を問われた福澤は「グループとしては7年間、ずっと目標に掲げている東京ドームのステージに立つこと。個人では役者の仕事を