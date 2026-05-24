タレントの香取慎吾（49）が最新の自撮りショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】香取慎吾の激変ショットこれまでにもInstagramで、仕事のオフショットを公開してきた香取。2026年4月17日は、オーラルケアブランド「HaRENO」のCMで、銀色のモヒカンヘアに激変した姿を披露し、「誰かと思った」「インパクトありすぎ」など、驚きの声が寄せられていた。香取慎吾、近影に「痩せたね」など反響5月22日は、出演してい