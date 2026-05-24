フリーアナウンサー膳場貴子は24日、MCを務めるTBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）に生出演。21日に国会内で行われた自民党の新グループ「国力研究会」の初回会合に、自民党の8割を超える議員らが集まった様子を伝えた映像に、「なかなか見たことのない光景」とコメントした。この日の会合では、党所属議員417人のうち347人が入会を表明したことが報告された。番組では、1週間のニュースを振り返るコーナーでこの話題を取