人生100年時代、受給開始を遅らせて年金を増やす「繰下げ受給」が注目されています。しかし厚生労働省の「厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、70歳まで繰り下げを選択する人はわずか数％にとどまっています。なぜ、理論上はお得なはずの制度が敬遠されるのでしょうか。関東地方に住むヨシヒコさん（仮名・71歳）も、安泰な老後のために70歳まで働き続け、年金増額に成功しました。しかしその矢先、69歳の妻が車いす生活