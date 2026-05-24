俳優の有村架純さんは5月23日、自身のInstagramを更新。ボルドーカラーの肩出しドレス姿を披露しました。【写真】有村架純、肩出しドレス姿を披露！「気品溢れる美しさです」有村さんは「最近はバジルにハマってる」とつづり、1枚の写真を投稿。肩を出して美しいデコルテが際立つ、ボルドーカラーのドレス姿を披露しています。この投稿にコメントでは「めちゃくちゃ美しいです」「かわいっ！」「気品溢れる美しさです」「生まれ変