通帳はお金の流れを記録したツールにすぎませんが、入金・出金それぞれの流れを確認すれば、いつお金が入り・出ていくのか、その金額はいくらか、無駄な出費はないかを知るきっかけになります。年齢を重ねるにつれ、老後のお金が心配になってくる人は多いでしょう。家計の見直しに特化させたいなら、家計にまつわるお金だけを管理する通帳を新たに作るといいでしょう。家計簿をつけなくても振り返りが容易になりますよ。元銀行員の