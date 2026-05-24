言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、目標を達成するために整理する要素、爽やかな食感を届けてくれるおなじみの食材、そして相手の出鼻をくじくような場面で使われる表現という、全く異なるジャンルから3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□くれ□