発売前から受注は好調！ 販売店で聞く新型シグナスXの反響とはヤマハは、原付二種スクーター「シグナスX」をモデルチェンジして、2026年5月22日に発売しました。シグナスXは、都市部での通勤用途に求められる実用性と、スポーティな走行性能を両立したスクーターモデルです。【画像】販売店で高評価！ ブルーが人気のヤマハ新型「シグナスX」を 画像で見る（30枚以上）ボディサイズは全長1865mm×全幅715mm×全高1125mmに設