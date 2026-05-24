●ブリュワーズ3−11ドジャース○＜現地時間5月23日アメリカンファミリー・フィールド＞ロサンゼルス・ドジャースが2桁得点で敵地カード2戦目に快勝。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、今季最長の9試合連続安打をマーク。先発登板した佐々木朗希投手（24）は5回3失点という投球で今季3勝目を挙げた。中5日で登板した佐々木は初回、先頭打者チョウリオに中越えの二塁打を浴びると、2番トゥラング