bokula.が、ワンマンツアー『ラフを君に』を10月より開催する。 （関連：bokula.が巻き起こした「わや」な熱狂最高の一体感とロックバンドのロマンが詰まったO-EASTワンマン） 1月より全国47都道府県を回るツアー『最初は最後、あいまって』を開催し、5月23日には東京 Zepp DiverCityにてファイナル公演を行ったbokuka.。今回発表されたツアーでは、東京、名古屋、大阪のCLUB QUATTROをまわる。チケット