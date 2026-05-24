セルティックの前田大然が５月24日、インスタグラムを更新。トロフィーを手にした写真などを添え、「The double！」と綴る。現地23日に行なわれたスコティッシュカップの決勝で、セルティックは２部のダンファームリンとハムデン・パークで対戦。すでにリーグ優勝を決めているチャンピオンは、カップ戦のファイナルで３−１の勝利を収めた。先発した前田は19分、鮮やかなループシュートでチームを勢いづかせる先制点を奪取。