NPB(日本野球機構)が24日の公示を発表。ロッテは山本大斗選手を1軍登録し、西野勇士投手を登録抹消しました。山本選手は4日に抹消されて以来の1軍復帰。今季開幕1軍メンバーとなるも、22試合で打率.163、1本塁打、3打点の成績でした。ファームでは17日の楽天2軍戦で本塁打を放つなど、直近2戦で6安打を記録しています。抹消となった西野投手は今季6試合に先発し1勝2敗で防御率4.41。前日23日の楽天戦では6回途中6失点(5自責点)で降