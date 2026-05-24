俳優の鈴木秀脩さんが、自身の1st写真集『旅』の発売記念イベントに登場しました。 【写真を見る】【 鈴木秀脩 】吹雪の北海道で「奇跡のショット」撮影「ラスボス的」濡れ髪ショットもアピール鈴木さんは、?ついに完成したという感じ。テーマ、衣装、ロケ地など、結構みなさんと話しながら決めていった。長い時間をかけたからこそ、完成した時の嬉しさはありました?と、写真集の完成に満足げな表情。タイトルについて