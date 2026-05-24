■MLBブルワーズ 3ー11 ドジャース（日本時間24日、アメリカン・ファミリー・フィールド）ドジャースの佐々木朗希（24）が敵地でのブルワーズ戦に今季9度目の先発登板し、5回、87球を投げて被安打4、奪三振4、四球2、失点3（自責点2）で3勝目を挙げた。試合は1回に3失点と苦しい立ち上がりも打線は4回、T.ヘルナンデス（33）に3ラン本塁打が飛び出し逆転に成功。佐々木は徐々に立て直し、2回途中から10者連続アウトにする好投を