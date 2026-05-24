人気レースクイーンの霧島聖子（34）が23日夜、自身のインスタグラムを更新。セパレートの超ミニスカ・コスチューム姿を披露した。「SUPERFORMULARd.4鈴鹿決勝KCMGは8号車、9号車ともにリタイヤという結果となりました。9号車のクラッシュが特に心配でしたが、野中選手が無事で何よりです…！天気が崩れる中、最後までKCMGを応援して下さった皆さまどうもありがとうございました」と報告。セパレートの超ミニスカ