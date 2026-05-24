■MLBブルワーズ 3ー11 ドジャース（日本時間24日、アメリカン・ファミリー・フィールド）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 ドジャースの大谷翔平（31）が敵地でのブルワーズ戦に“1番・DH”で先発出場し、5打数2安打1打点1四球で、今季最長の9試合連続安打をマーク、さらに16度目となるマルチヒットも記録した。試合はドジャース先発・佐々木朗希（24）が、1回に連打を浴びるなど不安定な立ち上