俳優の安藤サクラ（40）が21日、10周年の節目に再び集結した「PRODUCE 101」から誕生した初代ガールズグループI.O.I（アイオーアイ）の10周年公式インスタグラムに登場。安藤の貴重な“ダンスチャレンジ”に挑戦する動画が公開された。【動画】「え？安藤サクラやん!!!」キム・ドヨンと並んでダンスチャレンジ！貴重なコラボ安藤は、映画『Dora』（原題）で共演したI.O.IとWeki Meki出身で韓国俳優のキム・ドヨン（26）と、5月