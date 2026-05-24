モデルでタレントの斎藤恭代（30）が24日までに自身のインスタグラムを更新。すっぴん眼鏡姿の“庶民”を披露した。「こういうのでいいの」とつづり、すっぴん眼鏡、トレーナー姿でインスタントの焼きそばを割りばしで食べているショットをアップした。この投稿にフォロワーらからは「こういうのも美しい」「こうゆうのがいいの」「こんな開放的なやっちゃんがいいよ」「超カワイイ」「自然体が最強」などの声が寄せられてい