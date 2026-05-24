連敗街道を抜け出せないカブスは２３日（日本時間２４日）の本拠地アストロズ戦もわずか３安打で０―３と零封負け。７連敗とドロ沼にハマっている。直近１３試合で１１敗。カウンセル監督は不振のハップに休養を与え、ピート・クロウ＝アームストロング（ＰＣＡ）を１番、ホーナーを４番、鈴木を６番など打順を変更して臨んだが、結果は伴わず、観客のブーイングを浴びる結果となった。打順だけでなく、３Ａから昇格させたアル