競輪選手養成所（静岡県伊豆市、所長＝神山雄一郎）に第１３１、１３２回生が入所し、鶴淳志（１２７期）、鶴健志（１２９期）を兄に持つ鶴葵衣（１８＝福岡）も門をくぐった祐誠高時代から活躍し、高校総体と高校選抜で１キロメートルタイムトライアル、国スポの５００メートルタイムトライアルで優勝するなど、早くから注目を集めていた。「大学進学を考えていたけど、兄たちの影響で近くに競輪選手という存在がいたので。高