女優でモデルの川原亜矢子（５５）が２４日までに自身のインスタグラムを更新。米国への旅でアリゾナ州を訪れたことを報告した。川原は「アリゾナ州を走る」とだけつづり写真をアップ。「７番目の州アリゾナに入りました。この辺りの町には『カーズ』に出てくるモニュメントがあります」とつづると、カジュアルなセットアップ姿で観光スポットをめぐる様子をシェアした。この投稿には「ルート６６の旅お疲れさまです」「う