故人との最後の対面を果たす出棺までの流れとは！？出棺にまつわる風習についても紹介 出棺する 故人との最後の対面 遺族や親族、とくに親しい友人などで、告別式終了後にお別れの儀を行います。この間一般参列者は外に出て出棺を待ちます。 棺を祭壇から降ろしてふたを取り、遺族や親族が囲むようにして最期の対面を果たします。その後で棺に花や、故人ゆかりの品があれば納めます。 棺のふたを閉じて搬出し、霊柩車に