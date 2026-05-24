オークスの買ってはいけない馬券 【桜花賞で先行した馬】 桜花賞組はオークスの最大ステップレース。 ただ、差し決着になることが多く、25年は４角14番手のカムニャックが１着、３着は４角17番手のタガノアビーだった。 その反面、先行馬は成績が振るわず、特に桜花賞で先行していたようなスピード型は苦戦。 桜花賞で４角４番手以内だった馬は［0・0・1・13］で21年①人気ソダシも